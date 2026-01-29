In Magdeburg wurde die Debatte angestoßen, ob Erste Hilfe im Lehrplan verankert werden soll. Eine gute Idee, die aber einen Haken hat.

Raum für erste Hilfe ist auch in Magdeburg knapp (Kommentar)

Magdeburg. - Erste Hilfe gilt als unstrittig wichtig – und landet trotzdem immer wieder am Rand des Bildungssystems. Wer Erste-Hilfe-Ausbildung frühzeitig in Schulen verankern will, verfolgt ein richtiges Ziel. Auch die Debatte in Magdeburg geht in diese Richtung. Doch sie wirft eine Frage auf: Wo soll der Raum dafür sein?