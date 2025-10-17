Seit zehn Jahren gibt es den Saftladen, Begegnungsstätte für suchtkranke und suchtgefährdete Menschen in Magdeburg-Salbke. Zwei Betroffene erzählen, wie sie sich aus der Sucht gekämpft haben und was ihnen dabei bis heute hilft.

Raus aus der Sucht: Zwei Betroffene erzählen ihre Geschichte

Bea Puiu aus Magdeburg-Fermersleben beim Fest zum zehnjährigen Bestehen des Saftladens. Ihr hilft das Häkeln bei der Suchtbewältigung.

Magdeburg. - Nach seiner zweiten Langzeit-Therapie kam Frank Surlak zum Saftladen. Er ist Alkoholiker. Inzwischen ist er aber vor allem ein wichtiger Botschafter für die Anlaufstelle für suchtkranke und suchtgefährdete Menschen in Salbke. Wie er sich aus der Sucht und Obdachlosigkeit kämpfte.