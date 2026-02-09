Seit 2014 kämpft die Familie Düsing aus Irxleben vor Gericht darum, dass die Kosten für die 1:1-Betreuung von Sohn Max übernommen werden. Wieso das Verfahren so lange dauert, erklärt der Sozialverband Mitteldeutschland.

Rechtsstreit vor Magdeburger Sozialgericht dauert Jahre an - was Betroffenen laut Sozialverband zusteht

Familie gibt nicht auf

Verfahren vor dem Magdeburger Sozialgericht dauern durchschnittlich zwei bis drei Jahre - es gibt aber auch Ausnahmen, die deutlich darüber hinausgehen.

Magdeburg. - Seit insgesamt elf Jahren steht Rüdiger Düsing vor dem Magdeburger Sozialgericht im Rechtsstreit, damit die Kosten der 1:1-Betreuung seines behinderten Sohnes übernommen werden. Warum solche Verfahren mitunter mehrere Jahre dauern und was Betroffenen zusteht.