Magdeburg. - Fachkräftemangel, verkürzte Betreuungszeiten, überlastete Einrichtungen und Eltern, die oft nicht wissen, an wen sie sich wenden können: Die Baustellen in Magdeburgs Kitas und Horten sind zahlreich. Genau hier setzt die neue Stadtelternvertretung an. Sie versteht sich als Sprachrohr für Familien – und als Bindeglied zwischen Eltern, Trägern und Stadtpolitik.