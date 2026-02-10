Sprachrohr für Familien Wer Eltern von Kita-Kindern in Magdeburgs Politik vertritt
Fachkräftemangel, verkürzte Betreuungszeiten, überlastete Einrichtungen: Die Probleme in Magdeburgs Kitas sind bekannt. Nun hat sich die neue Stadtelternvertretung konstituiert – und will als Sprachrohr der Familien mitreden.
Magdeburg. - Fachkräftemangel, verkürzte Betreuungszeiten, überlastete Einrichtungen und Eltern, die oft nicht wissen, an wen sie sich wenden können: Die Baustellen in Magdeburgs Kitas und Horten sind zahlreich. Genau hier setzt die neue Stadtelternvertretung an. Sie versteht sich als Sprachrohr für Familien – und als Bindeglied zwischen Eltern, Trägern und Stadtpolitik.