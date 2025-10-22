Trendsport kommt nach Magdeburg Reformer-Pilatesstudio eröffnet in der Innenstadt
Pilates auf dem Reformer ist derzeit vor allem bei jungen Frauen beliebt. Shardelle Araujo Alexandrino hat das erkannt und bringt die Trendsportart mit ihrem „Move Daily“-Studio nach Magdeburg.
22.10.2025, 06:50
Magdeburg. - Dehnen, atmen, konzentrieren, schwitzen - die Übungen auf dem Pilates-Reformer sind bei Weitem kein Zuckerschlecken und erfordern viel Körperspannung. Shardelle Araujo Alexandrino bringt den Trendsport nach Magdeburg und eröffnet Anfang November das „Move Daily“ Pilatesstudio.