weather sonnig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Ausstellung in Magdeburg: Reinhard Lakomys Traumzauberbaum und mehr

Von Traumzauberbaum bis Mimmelitt Reinhard Lakomy: Witwe und Klassenkameraden erinnern an Magdeburger Musiker

Der Magdeburger Musiker Reinhard Lakomy ist vor allem für seine Kinderhörspiele bekannt. Zum 80. Geburtstag gibt eine Ausstellung Einblick in seine große künstlerische Bandbreite.

Von Stefan Harter Aktualisiert: 21.01.2026, 11:28
Monika Ehrhardt-Lakomy eröffnete die Ausstellung über ihren Mann, den Magdeburger Musiker Reinhard Lakomy. Der Schöpfer von Traumzauberbaum und Co. wäre jetzt 80 Jahre alt geworden. 
Monika Ehrhardt-Lakomy eröffnete die Ausstellung über ihren Mann, den Magdeburger Musiker Reinhard Lakomy. Der Schöpfer von Traumzauberbaum und Co. wäre jetzt 80 Jahre alt geworden.  Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Der Traumzauberbaum, Mimmelitt, das Stadtkaninchen, mit seiner Kasuki, der Regentropfen Paule Platsch - die Figuren, die Reinhard Lakomy und seine Frau Monika Ehrhardt-Lakomy gemeinsam geschaffen haben, begeistern bis heute kleine (und große) Hörer. Nicht nur in Magdeburg, sondern bundesweit.