Der Magdeburger Musiker Reinhard Lakomy ist vor allem für seine Kinderhörspiele bekannt. Zum 80. Geburtstag gibt eine Ausstellung Einblick in seine große künstlerische Bandbreite.

Monika Ehrhardt-Lakomy eröffnete die Ausstellung über ihren Mann, den Magdeburger Musiker Reinhard Lakomy. Der Schöpfer von Traumzauberbaum und Co. wäre jetzt 80 Jahre alt geworden.

Magdeburg. - Der Traumzauberbaum, Mimmelitt, das Stadtkaninchen, mit seiner Kasuki, der Regentropfen Paule Platsch - die Figuren, die Reinhard Lakomy und seine Frau Monika Ehrhardt-Lakomy gemeinsam geschaffen haben, begeistern bis heute kleine (und große) Hörer. Nicht nur in Magdeburg, sondern bundesweit.