Von Traumzauberbaum bis Mimmelitt Reinhard Lakomy: Witwe und Klassenkameraden erinnern an Magdeburger Musiker
Der Magdeburger Musiker Reinhard Lakomy ist vor allem für seine Kinderhörspiele bekannt. Zum 80. Geburtstag gibt eine Ausstellung Einblick in seine große künstlerische Bandbreite.
Aktualisiert: 21.01.2026, 11:28
Magdeburg. - Der Traumzauberbaum, Mimmelitt, das Stadtkaninchen, mit seiner Kasuki, der Regentropfen Paule Platsch - die Figuren, die Reinhard Lakomy und seine Frau Monika Ehrhardt-Lakomy gemeinsam geschaffen haben, begeistern bis heute kleine (und große) Hörer. Nicht nur in Magdeburg, sondern bundesweit.