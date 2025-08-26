Im Alten- und Servicezentrum Cracau zeigt sich, wie sich die Interessen älterer Menschen verändern – und was das über das Älterwerden heute verrät. Zwischen Bewegung, Begegnung und digitalen Spielen entsteht ein neues Bild vom Ruhestand.

Rente heißt nicht Ruhe: Was die Generation 60plus in ihrer Freizeit heute bewegt

Regine Rakut (links) und Christiane Henning beim digitalen Bowling im ASZ Cracau – eine moderne Variante eines vertrauten Hobbys, die zeigt, wie sich Freizeitgestaltung im Alter verändert.

Magdeburg. - Was bewegt Menschen ab 60 heute wirklich? Im Alten- und Servicezentrum (ASZ) Cracau zeigt sich: Die Interessen der älteren Generation wandeln sich – und mit ihnen die Art, wie Freizeit im Ruhestand gestaltet wird.