Immer mehr Ältere bleiben auch in Magdeburg im Job. Doch ein Blick auf die Zahlen zeigt, dass hier noch Luft nach oben ist.

Eine Umfrage unter Fachkräften zeigt, dass besonders oft ältere Arbeitnehmer ihren Job als Berufung sehen.

Magdeburg. - Die neuesten Daten der Bundesagentur für Arbeit zeigen: Deutschland altert – und bleibt länger erwerbstätig. Knapp ein Viertel aller Beschäftigten ist inzwischen zwischen 55 und 65 Jahre alt, ein Rekordwert. In Sachsen-Anhalt und rund um Magdeburg ist dieser Wandel besonders sichtbar und greifbar. Viele Ältere bleiben hier im Job - aus unterschiedlichen Gründen. Das Thema bietet Chancen, aber eben auch Herausforderungen.