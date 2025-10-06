weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Chancen und Widersprüche am Arbeitsmarkt: Retten Ältere die Magdeburger Wirtschaft?

Chancen und Widersprüche am Arbeitsmarkt Retten Ältere die Magdeburger Wirtschaft?

Immer mehr Ältere bleiben auch in Magdeburg im Job. Doch ein Blick auf die Zahlen zeigt, dass hier noch Luft nach oben ist.

Von Martin Rieß 06.10.2025, 19:00
Eine Umfrage unter Fachkräften zeigt, dass besonders oft ältere Arbeitnehmer ihren Job als Berufung sehen.
Eine Umfrage unter Fachkräften zeigt, dass besonders oft ältere Arbeitnehmer ihren Job als Berufung sehen. Foto: Benjamin Nolte/dpa

Magdeburg. - Die neuesten Daten der Bundesagentur für Arbeit zeigen: Deutschland altert – und bleibt länger erwerbstätig. Knapp ein Viertel aller Beschäftigten ist inzwischen zwischen 55 und 65 Jahre alt, ein Rekordwert. In Sachsen-Anhalt und rund um Magdeburg ist dieser Wandel besonders sichtbar und greifbar. Viele Ältere bleiben hier im Job - aus unterschiedlichen Gründen. Das Thema bietet Chancen, aber eben auch Herausforderungen.