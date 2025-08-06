Bau kostet 70 Millionen Euro Riesenpfeiler in Magdeburg für eine neue Schule
Hochbetrieb herrscht auf der Baustelle für die IGS „Willy Brandt“ in Magdeburg.
Magdeburg. - Da reiben sich die Passanten die Augen: So schnell kann es bei einem Bauvorhaben gehen. Vor wenigen Tagen noch wurden für die Integrierte Gesamtschule (IGS) „Willy Brandt“ unweit des Universitätsplatzes zwischen Walther-Rathenau-Straße und Listemannstraße noch Fundamente gegossen und die ersten Wände fürs Erdgeschoss hochgeschoben – und schon kurz danach werden die Ausmaße des neuen Schulkomplexes sichtbar.