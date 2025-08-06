Hochbetrieb herrscht auf der Baustelle für die IGS „Willy Brandt“ in Magdeburg.

In Magdeburg wächst derzeit der Neubau für die IGS „Willy Brandt“, die bislang am Westring angesiedelt ist, in die Höhe. Im Hintergrund ist der Campustower am Universitätsplatz 2 mit Studentenwohnungen zu erkennen.

Magdeburg. - Da reiben sich die Passanten die Augen: So schnell kann es bei einem Bauvorhaben gehen. Vor wenigen Tagen noch wurden für die Integrierte Gesamtschule (IGS) „Willy Brandt“ unweit des Universitätsplatzes zwischen Walther-Rathenau-Straße und Listemannstraße noch Fundamente gegossen und die ersten Wände fürs Erdgeschoss hochgeschoben – und schon kurz danach werden die Ausmaße des neuen Schulkomplexes sichtbar.