Dem Magdeburger Stadtrat steht eine Marathonsitzung bevor. Am Donnerstag, 24. April, geht es um wegweisende Entscheidungen.

Themen in der Kommunalpolitik

Durch und über die Ringbrücke am Damaschkeplatz geht es seit einer Woche nicht mehr weiter. Der Magdeburger Stadtrat diskutiert in einer aktuellen Debatte über zeitnahe Lösungen.

Magdeburg. - Die Frage, die aktuell jeden Autofahrer in Magdeburg beschäftigt, wird auch das Top-Thema im Stadtrat sein: Wie geht es mit der gesperrten Ringbrücke weiter?

Gesperrte Ringbrücke in Magdeburg Thema im Stadtrat

In einer von der Gartenpartei initiierten aktuellen Debatte soll zudem der Zustand der anderen Brücken auf dem Magdeburger Ring unter die Lupe genommen werden. Der Stadtrat tagt morgen, am Donnerstag, 24. April, ab 14 Uhr im Ratssaal des Alten Rathauses.

Kurz vor dem Start der neuen Freiluft-Badesaison steht zudem ein Beschluss über höhere Preise in den städtischen Strand- und Freibädern sowie in den Schwimmhallen auf der Tagesordnung.

Darüber sollte der Stadtrat eigentlich schon im März abstimmen. Doch weil es kurzfristig mehrere Änderungsanträge gegeben hatte, wurde die Entscheidung noch einmal vertagt.

1. FC Magdeburg hofft auf Trainingsplatz-Sanierung

Mit Spannung dürften auch Vertreter des 1. FC Magdeburg den Verlauf der Ratssitzung verfolgen. Denn für den Club geht es um die Verbesserung der Infrastruktur. Folgt der Stadtrat dem Beschlussvorschlag der Verwaltung, kann der Verein den Trainingsplatz 2 in Eigenregie sanieren. Damit würde für den FCM ein lang ersehnter Wunsch in Erfüllung gehen, prangert er die miserablen Bedingungen doch schon seit Jahren an.

Die Sanierung der Trainingsplätze sollte längst abgeschlossen sein. Doch durch Widersprüche im Vergabeverfahren ist es immer wieder zu Verzögerungen gekommen. So war ein vernünftiges Fußballtraining für den Zweitligisten nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in der Türkei Mitte Januar phasenweise gar nicht mehr möglich.

Den Trainingsplatz 2 will der Verein mit einer Rasenheizung ausstatten, so dass zum kommenden Winter zumindest auf einem Platz vernünftige Bedingungen herrschen. Die Sanierung der Plätze 3 und 4 will die Stadt erneut ausschreiben. Finanzielle Unterstützung kann durch cleveres Umschichten von Fördermitteln dennoch fließen.

Debatte über Standortverlegung von Obdachlosenheim im Magdeburger Stadtrat

Für Diskussionen dürfte die geplante Standortverlagerung des Obdachlosenheims sorgen. Die Soziale Wohneinrichtung soll nach dem Willen der Verwaltung an die Windmühlenstraße umziehen. Ob der Stadtrat da mitgeht, scheint fraglich zu sein.

Interessierte sind willkommen. Die Einwohnerfragestunde beginnt um 17 Uhr. Sollte der Stadtrat sein umfangreiches Programm morgen nicht schaffen abzuarbeiten, muss er am Montag, 28. April, nachsitzen. Der Fortsetzungstermin ist zu 16 Uhr anberaumt.