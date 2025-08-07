Das Carl-Miller-Bad soll saniert werden. Es gibt Risse in den Becken. Dafür wird das Bad für eine Saison schließen. Die Kosten dafür haben sich mehr als verdoppelt. Wann die Arbeiten beginnen sollen..

Risse im Beton: Magdeburger Freibad wird ein Jahr lang saniert

Im Frühjahr 2025 haben die Becken im Magdeburger Carl-Miller-Bad einen neuen blauen Anstrich bekommen.

Magdeburg. - Das beliebte Carl-Miller-Bad in Magdeburg soll saniert werden. Dafür haben sich sowohl die Kosten erhöht als auch der Zeitplan wieder verschoben. Wann die Besucher auf das Bad verzichten müssen, was es kostet und was sich dadurch verändern soll.