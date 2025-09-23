Der Bürgermeister der Gemeinde Bördeaue, Peter Fries (l.), überreichte Heike Brehmer nach der Gemeinderatssitzung im Dorfgemeinschaftshaus in Unseburg die Ehrenbürger-Urkunde.

Unseburg/Tarthun - Beschlossen hatte der Rat es bereits im März, nun hat es die ehemalige Bundestagsabgeordnete und Landrätin Heike Brehmer auch schwarz auf weiß, dass sie neue Ehrenbürgerin der Gemeinde Bördeaue ist. Diese besondere Ehre wurde der ehemaligen Tarthunerin auf Vorschlag von Bürgermeister Peter Fries (CDU) zuteil. Das geschah in Würdigung ihrer großartigen Verdienste zum Wohle der Gemeinde Bördeaue als Tarthuner Gemeindedirektorin nach der Wende, Bördeaue-Verwaltungsleiterin, Landrätin des Landkreises Aschersleben-Staßfurt und Bundestagsabgeordnete, heißt es in der Urkunde, die das Ortsoberhaupt der CDU-Politikerin nach der letzten Gemeinderatssitzung im Dorfgemeinschaftshaus in Unseburg im Beisein der Räte überreichte.