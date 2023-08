Am Samstag, 5. August 2023, findet wieder eine Riverside@Night statt. Wirte und Einrichtungen haben bei freiem Eintritt Livemusik und DJs engagiert. Hier die Übersicht, wer wo spielt.

Riverside@Night macht die Elbe in Magdeburg zu einer Partymeile

Magdeburg - Magdeburg zeigt sich am Sonnabend von der besten Seite - von der Elbseite. Bei der „Riverside@Night“ können die Besucher ab 19 Uhr ohne Eintritt Livmusikern und den Sets von DJs folgen, können ein Tänzchen wagen und bei den Wirten entlang des Flusses Cocktails und andere Kaltgetränke ebenso wie Speisen genießen.

Wie man von Party zu Party kommt

In den vergangenen Jahren hatte es immer wieder Shuttle-Schiffe der Weißen Flotte gegeben. In diesem Jahr wird dieses Angebot durch ein Busshuttle ersetzt. Der Grund: Als die letzten Entscheidungen anstanden, war nicht sichergestellt, ob denn der Wasserstand in der Elbe für Fahrten mit den Schiffen ausreichen würde. Auch keine Rolle spielt dabei, dass die Schiffe inzwischen wieder fahren können.

Alternativ können die Besucher freilich auch das Fahrrad nutzen oder zu Fuß von einem Veranstaltungsort aus sich den nächsten erlaufen.

Wer spielt wo zur Riverside@Night 2023 in Magdeburg?

Doch was wird auf den Bühnen geboten? Hier eine Übersicht von Nord nach Süd.

Die teilnehmenden Stätten bei der Riverside@Night 2023 in Magdeburg. Grafik: prePress Media Mitteldeutschland GmbH

1.) Im Café Treibgut am Wissenschaftshafen heizt die Partyband Grundrausch’n aus Könnern dem Publikum ab 19 Uhr mit Partyhits, Oldies und Covermusik ein. Ab 22 Uhr übernimmt DJ Necktie mit 80er/90er Hits und Clubsounds, um die Sommernacht durchzutanzen.

2.) An der Strandbar erwartet die Gäste die Strandparty mit Magdeburgs Kult-DJ Dicky. Mit Blick auf die Elbe, Sand unter den Füßen und Hits von gestern bis heute können die Besucher des Abends die Tanzterrasse erobern. Partykapitän Dicky navigiert das Publikum mit seiner langjährigen Erfahrung durch die Nacht, so die Veranstalter.

3.) Der Yachthafen bietet zwei Livebands zur diesjährigen „Riverside@Night“. Die Terzbrothers, bestehend aus Tobi aus Magdeburg, Christian aus Bad Schmiedeberg und Roland aus Leipzig, präsentieren Pop- und Rockhits, die sie selbst lieben und fühlen. Dazu gesellt sich der Magdeburger Danny Priebe, der mit seiner Band eine Mischung aus eigener Musik und ausgewählten Coversongs liefert.

Die Danny Priebe Band tritt im Yachthafen auf. Foto: Veranstalter

4.) Live-Musik mit Wayne und Josh gibt es im Toro Grosso. Lakota-Indianer Wayne White-wing mit Gitarre und Gesang und Joshua Heyck an der Violine bringen Country, Rock und Folk zum Klingen.

5.) Die Schweizer Milchkuranstalt setzt auf eine riesige Discokugel und eine Musikauswahl von Funk, Soul, Disco bis House, die von Jessica Lindner und Renard präsentiert wird.

6.) Culinaria meets Kunstkantine – und damit wird das Restaurant zur CuliBARia mit kulinarischen und musikalischen Höhepunkten sowie kühlen Drinks. DJ Just Etienne sorgt für eine abwechslungsreiche Mischung aus Disco, House und 80er Beats, während die Köche Rippchen vom Weidenrind, Lachs aus dem Smoker und Original Thüringer Bratwurst vom Grill servieren.

7.) Am MDR-Landesfunkhaus beginnt der Abend mit Mein Elba, dem Solo-Projekt von Carsten Schlegel. Ab 21.30 Uhr folgt eine Hommage an den Musiker Rod Stewart mit der Show von „Mr. Rod“.

8.) Im Le Frog erwartet die Gäste eine Zeitreise durch die Jahrzehnte mit der gleichnamigen Band und einer Auswahl von Oldies, Hits der 80er, 90er bis hin zu aktuellen Chart-Songs.

9.) Der Montego Beachclub zelebriert „Riverside@Night“ mit Karibik-Flair. Gäste feiern im Stadtpark im Südseesand und genießen kühle Drinks, begleitet von Black- und House-Beats, geliefert von DJ Deliriouz aus Braunschweig.

10.) Das Big-Fun-DJ-Team legt auf der Bühne vor dem Albinmüllerturm auf und lädt zum Abtanzen an einem der Magdeburger Wahrzeichen ein.

11.) Die Skystones präsentieren im Elbelandhaus am Klosterbergegarten eine Mischung aus Rock’n’Roll und Country. Die Gäste können sich während des Konzerts auf Songs von Elvis Presley und Johnny Cash freuen.

Die Skystones sind im Elbelandhaus zu erleben. Foto: Veranstalter

12.) Am Mückenwirt in Buckau sorgt die Magdeburger Partyband Ventura Fox mit Songs von früher und heute für beste Stimmung beim Publikum. Magdeburgs DJ-Legende Henne legt dazu Dance-Musik auf.

Geöffnet haben diesen Samstagabend auch der Albinmüllerturm und die Johanniskirche. Während der Panoramanacht sind sie bis Mitternacht geöffnet und bieten einen fantastischen Blick über die Stadt. Anders als an den Bühnen wird hier aber ein Eintritt in Höhe von 3 Euro, ermäßigt 2 Euro erhoben.

Wie die Riverside@Night in Magdeburg entstanden ist

Erstmals gefeiert wurde die „Riverside@Night“ übrigens im Jahr 2006. Mit zunächst nur wenigen Gastronomen, die die Musik für den Abend finanzierten, ist die große Party entlang der Elbe in Magdeburg dann immer weiter gewachsen. Auch im Corona-Jahr 2020 hatten die Wirte es gewagt, ein Angebot zu unterbreiten.

Diesen Sonnabend sind nun zwölf Bühnen bei den teilnehmenden Wirten und Einrichtungen aufgebaut - das ist ein neuer Rekord, ließen die Veranstalter schon einmal wissen.

Ob auch die Besucherzahlen des diesjährigen Veranstaltungsmarathons entlang der Elbe einen Rekord versprechen? Die Wetterprognosen jedenfalls stimmen hoffnungsvoll: Mit Tagestemperaturen abseits unangenehmer hochsommerlicher Hitze sowie einer geringen bis mittleren Regenwahrscheinlichkeit sind die Hoffnungen der Veranstalter auf viele Gäste durchaus begründet.