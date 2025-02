Prominente Personalie fürs Hundertwasserhaus Roberto Blancos Frau Luzandra wird neue künstlerische Leiterin der Grünen Zitadelle in Magdeburg

Luzandra Blanco, Ehefrau des bekannten Entertainers Roberto Blanco, ist neue Markenbotschafterin der Grünen Zitadelle in Magdeburg. Was ihre Mission ist und was ihre Aufgaben im Hundertwasserhaus sind.