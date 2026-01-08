EIL:
Schnee in Magdeburg Rodeln und Schlittenfahren: Dieser Berg ist bei Familien beliebt
In Magdeburg ziehen Kinder und Familien los, um im Schnee Schlitten zu fahren. Einige Orte eignen sich besonders gut. Zwei Väter erzählen, wo sie mit den Kindern am liebsten rodeln.
Aktualisiert: 09.01.2026, 16:20
Magdeburg. - Wenn Schnee liegt, tummeln sich Kinder und Familien gerne am Kümmelsberg in Magdeburg-Olvenstedt. Aber auch an anderen Orten im Magdeburger Westen gibt es die Gelegenheit, den Schlitten auszupacken.