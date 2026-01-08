In Magdeburg ziehen Kinder und Familien los, um im Schnee Schlitten zu fahren. Einige Orte eignen sich besonders gut. Zwei Väter erzählen, wo sie mit den Kindern am liebsten rodeln.

Rodeln und Schlittenfahren: Dieser Berg ist bei Familien beliebt

In Magdeburg liegt Schnee. Kinder und Familien ziehen daher gerne mit dem Schlitten los.

Magdeburg. - Wenn Schnee liegt, tummeln sich Kinder und Familien gerne am Kümmelsberg in Magdeburg-Olvenstedt. Aber auch an anderen Orten im Magdeburger Westen gibt es die Gelegenheit, den Schlitten auszupacken.