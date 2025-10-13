Rostschutz und neue Farbe erhält aktuell das Brückenkunstwerk „Daphne“ in Magdeburg. Dafür wurde es umfangreich eingerüstet.

Magdeburg - Die Skulptur "Für Daphne" des niederländischen Künstlers Auke de Vries auf der Friedensbrücke wird aktuell saniert. Das knapp 25 Meter hohe Kunstwerk war 2001 im Zuge der Neugestaltung des Nordbrückenzuges errichtet worden und gehört zu den wenigen Großplastiken in Magdeburg.

Bis November werden laut Stadtverwaltung sowohl schadhafte Stellen am Korrosionsschutz als auch der Farbanstrich der knapp 25 Meter hohen Stahlkonstruktion erneuert. Grundlage für die Sanierung ist ein Prüfbericht aus dem Jahr 2021, der Schadstellen an der Deckenbeschichtung aufzeigte.

Die Skulptur "Für Daphne" des niederländischen Künstlers Auke de Vries auf der Friedensbrücke wird in den kommenden Wochen saniert. Foto: Peter Gercke

Witterungseinflüsse haben am Kunstwerk sichtbare Spuren hinterlassen und den ursprünglichen Farbanstrich stark ausgeblichen. Auke de Vries ist international durch seine überdimensionalen Skulpturen im öffentlichen Raum und Kunst-am-Bau-Projekte bekannt. Seine überaus zahlreichen Werke sind unter anderem auch in Amsterdam, Berlin, Barcelona, Hannover, Rotterdam oder Wiesbaden zu sehen.