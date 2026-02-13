weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Rückschnitt in Magdeburg: Gründe für radikale Baumpflege

In Magdeburg-Olvenstedt beobachtet ein Volksstimme-Leser tagelange Arbeiten an Büschen und Bäumen. Es ist besorgt um das Grün. Die Volksstimme hat nachgefragt.

Von Lena Bellon Aktualisiert: 13.02.2026, 11:06
In dieser grünen Oase in Magdeburg-Olvenstedt fanden Arbeiten an den Bäumen und Büschen statt.
In dieser grünen Oase in Magdeburg-Olvenstedt fanden Arbeiten an den Bäumen und Büschen statt. Foto: Lena Bellon

Magdeburg. - Was passiert denn da mit den Bäumen und Büschen am Regenrückhaltebecken in Olvenstedt? Das wollte Volksstimme-Leser Detlef Schellhase wissen. Die stark zurückgeschnittenen Gehölze haben bei ihm Fragen aufgeworfen. Die Volksstimme hat nachgefragt.