Für Jens Wagner, Betriebsrat der Magdeburger Verkehrsbetriebe, ist der Nahverkehr Herzenssache. Sein eindringlicher Appell trifft auf eine Stadt, die zwischen Baustellen, Sparzwängen und Verkehrswende ihren Weg sucht.

Runter von der Bremse! Appell für schnelleren Nahverkehr in Magdeburg

Die neuen Flexity-Straßenbahnen der MVB sind zum Teil schon in Magdeburg unterwegs.

Magdeburg. - Steht die Stadt Magdeburg beim ÖPNV auf der Bremse? Jens Wagner, Betriebsratsvorsitzender Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB), sieht es so. Bei der Einwohnerfragestunde im Stadtrat fragte er nach, wann Magdeburg aufs Gaspedal drückt, damit mehr Menschen umsteigen.