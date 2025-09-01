Sauerstoffmangel und Fischsterben Anschluss an die Elbe: Lösung für miserablen Salbker See I in Magdeburg in Sicht
Miserable Wasserqualität, extremer Sauerstoffmangel, Fischsterben: Der Salbker See I in Magdeburg kippt alle Jahre wieder. Nun gibt es Pläne, wie das Gewässer gerettet werden kann.
Aktualisiert: 01.09.2025, 14:39
Magdeburg. - Wie kann der Salbker See I, in dem Jahr für Jahr im Spätsommer Fische qualvoll verenden, gerettet werden? Diese Frage sollte in einer Machbarkeitsstudie beantwortet werden. Die Ergebnisse liegen nun vor.