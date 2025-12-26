Die Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode will mit einem Innenhof-Park die Lebensqualität im Stadtfeld verbessern. Wo die grüne Oase entsteht, was alles auf der Fläche geplant ist und wann die Bauarbeiten beginnen.

Dieser Innenhof zwischen Wohnblöcken im Wenrigeröder Stadtfeld wird 2026 zu einem an den Klimawandel angepassten Park umgestaltet.

Wernigerode. - Von wegen graue, eintönige Platte: Die Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode (GWW) setzt für ihre Wohnblöcke nicht nur auf Mieterstrom-Projekte, energetische Sanierung und den Anbau von Aufzügen. 2026 soll im Stadtfeld nach dem Klimagarten am Walther-Grosse-Ring ein weiterer grüner Treffpunkt für Mieter entstehen.