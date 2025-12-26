Klimawandel im Harz Grüner Innenhof statt grauer Platte: Wernigeröder Großvermieter baut neuen Park im Stadtfeld
Die Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode will mit einem Innenhof-Park die Lebensqualität im Stadtfeld verbessern. Wo die grüne Oase entsteht, was alles auf der Fläche geplant ist und wann die Bauarbeiten beginnen.
26.12.2025, 14:30
Wernigerode. - Von wegen graue, eintönige Platte: Die Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode (GWW) setzt für ihre Wohnblöcke nicht nur auf Mieterstrom-Projekte, energetische Sanierung und den Anbau von Aufzügen. 2026 soll im Stadtfeld nach dem Klimagarten am Walther-Grosse-Ring ein weiterer grüner Treffpunkt für Mieter entstehen.