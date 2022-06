Sandmann im Magdeburger Elbauenpark soll Gesellschaft bekommen

Zum Beispiel Herr Fuchs und Frau Elster - der Stadtrat regt den Aufbau weiterer bepflanzter Abendgruß-Figuren auf dem Magdeburger Gartenschaugelände an.

Das Sandmännchen im Magdeburger Elbauenpar, hier in seinem sommerlichen Blütenkleid. Der Stadtrat möchte dem Sandmann gute Gesellschaft zur Seite stellen.

Magdeburg - Das Sandmännchen und sein Abendgruß verbinden Generationen. 1959 im DDR-Fernsehen geboren, hat es an Beliebtheit – heute in ganz Deutschland – nicht eingebüßt. Dem will der Magdeburger Stadtrat im Elbauenpark zur Freude der Besucher Tribut zollen.