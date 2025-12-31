Das Technikmuseum Magdeburg ist stark sanierungsbedürftig. Dennoch sind die Besucherzahlen gleichbleibend gut. Unbesetzte Personalstellen bereiten dem Direktor jedoch Sorgen. Schließlich muss das Museum sich schon jetzt auf die anstehende Sanierung vorbereiten. Wie die Pläne aussehen.

Sammlungsleiter des Technikmuseums Magdeburg, Christian Marlow (links), und Museumsdirektor Hajo Neumann blicken zufrieden auf das Jahr 2025. Doch schon bald stehen große Veränderungen an.

Magdeburg. - Rund 18.000 Besucher zählt das Technikmuseum Magdeburg auch in diesem Jahr wieder. Für das kommende Jahr gibt es schon Pläne für Veranstaltungen und eine Sonderausstellung. Auch die Sanierungs- und Erweiterungspläne für das Museum schreiten voran. 2027 könnten schon die Bagger anrücken.