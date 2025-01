30 Jahre Technikmuseum Magdeburg Wie trotz marodem Gebäude neue Besucherrekorde erzielt werden

In einer früheren Sket-Werkshalle in Magdeburg befindet sich die größte Sammlung zur Industriekultur in Sachsen-Anhalt. Das Technikmuseum, das nun seit drei Jahrzehnten besteht, ist aber auch stark sanierungsbedürftig. Was für 2025 und darüber hinaus geplant ist.