Im Technikmuseum Magdeburg gibt es eine neue temporäre Ausstellung. Gezeigt werden besondere Opel-Modelle. Eins der Autos gehört sogar einer 16-jährigen Magdeburgerin, die selbst noch gar nicht fahren darf.

Im Technikmuseum Magdeburg gibt es eine neue Ausstellung. Gezeigt werden besondere Opel-Modelle. Das Leitungsduo des Museums, Christian Marlow (links) und Hajo Neumann (2.v.l.) haben diese Ausstellung zusammen mit dem Magdeburger Norman Zwernemann und Tochter Emily gestaltet.

Magdeburg. - Für Auto-Enthusiasten ist der Wert der neuen Ausstellung im Technikmuseum Magdeburg wahrscheinlich gleich zu erkennen, für alle anderen gibt es vermutlich eher eine Assoziation mit dem Disneyfilm „Cars“ und viel Neues zu erfahren. Drei Fahrzeuge aus den 1990er Jahren stehen ab jetzt temporär im Museum.