Die Schwimmhalle Diesdorf in Magdeburg wurde einer Schönheitskur unterzogen. Dabei ist es zu einer Panne gekommen. Die Halle kann deshalb nicht am 1. August öffnen. Foto: Uli Lücke

Die Schwimmhalle in der Großen Diesdorfer Straße in Magdeburg wird nicht im August öffnen. Es gab eine weitere Panne bei der Sanierung.

Magdeburg l Die Pannenserie in der Schwimmhalle an der Großen Diesdorfer Straße in Magdeburg reißt nicht ab. Probleme in der Diesdorfer Schwimmhalle gibt es bereits seit mehreren Jahren. Nach Havarien in der Vergangenenheit, unter anderem mit Filtersystemen, ist nun das Becken undicht. Nach Volksstimme-Informationen soll eine Abdichtungsfolie leck sein, so dass beim Befüllen des Beckens Wasserverluste auftraten und Feuchtigkeit in die Keller eindrang. Deswegen bleibt die Halle, anders als geplant, weiter wochenlang geschlossen mit den entsprechenden Auswirkungen auf den Schul- und Vereinssport.

Der Schaden am Schwimmbecken wurde während der Beckenbefüllung nach der Sanierung des Beckenumgangs festgestellt, teilt die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Es werde derzeit an einer Lösung für die Instandsetzung des Beckens gearbeitet, hieß es weiter.

Die Sanierungen waren zwingend notwendig, da im Kellerbereich Feuchtigkeitsschäden und im Beckenbereich Druckstellen der Folie erkennbar waren. Bauchfachleute hatten nach Angaben der Stadtverwaltung den Beckenumgang als Ursache für die Schäden festgestellt. Deshalb wurde der gesamte Bereich umfangreich saniert. Zusätzlich wurden alle Fugen im Becken auf Undichtigkeiten kontrolliert und gegebenenfalls erneuert. Die Sanierungsarbeiten am Beckenumgang wurden aufgrund der Corona-bedingten Schließzeit vorgezogen. So wollte die Stadtverwaltung eine Schließzeit im Sommer unterbinden und die Nutzungseinschränkungen wegen der Corona-Pandemie nutzen.

Nach Abschluss der Bauarbeiten sollte in der vergangene Woche das Becken wieder mit Wasser befüllt werden. Es wurden aber Spannungen in der Beckenfolie entdeckt, berichtet die Stadtverwaltung. Daraufhin wurde entschieden, eine Fachfirma zur Begutachtung der Beckenfolie zu Rate zu ziehen. Anschließend wurde die Entscheidung getroffen, das Becken zu füllen, da die knapp 10 Jahre alte Folie die vorhandene Spannung abfangen könne. Während des Füllprozesses wurde dann festgestellt, dass die Folie die Spannungen nicht ausgleichen konnte und es zu Wasserverlusten kam, schildert die Stadtverwaltung den Verlauf der Probleme.

Da auch die Elbeschwimmhalle vom 1. bis 26. August 2020 baubedingt geschlossen ist, wird für das öffentliche Baden die Schwimmhalle Nord wochentags von 12 bis 20 Uhr zur Verfügung stehen, an den Wochenenden von 10 bis 16 Uhr, berichtet die Stadtverwaltung.