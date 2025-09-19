weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Völlig verwahrloste Herde: Schafskandal kostet die Stadt Magdeburg ein kleines Vermögen

Die Anfang des Jahres entdeckte völlig verwahrloste Schafherde kommt die Stadt Magdeburg finanziell teuer zu stehen. Das Veterinäramt hat jetzt Zahlen genannt.

Von Ivar Lüthe 19.09.2025, 06:00
Hunderte tote und sterbende Schafe waren zu Jahresbeginn auf einem Grundstück nahe der Berliner Chaussee in Magdeburg entdeckt worden.
Hunderte tote und sterbende Schafe waren zu Jahresbeginn auf einem Grundstück nahe der Berliner Chaussee in Magdeburg entdeckt worden. Foto: Konstantin Kraft

Magdeburg. - Kadaver-Entsorgung, Pflege verwahrloster Tiere, Futter- und Personalkosten: Der Schafskandal, der Anfang 2025 an der Berliner Chaussee in Magdeburg aufflog, hat die Stadt eine stattliche Summe gekostet. So teuer war die Skandalherde.