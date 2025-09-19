Völlig verwahrloste Herde Schafskandal kostet die Stadt Magdeburg ein kleines Vermögen
Die Anfang des Jahres entdeckte völlig verwahrloste Schafherde kommt die Stadt Magdeburg finanziell teuer zu stehen. Das Veterinäramt hat jetzt Zahlen genannt.
19.09.2025, 06:00
Magdeburg. - Kadaver-Entsorgung, Pflege verwahrloster Tiere, Futter- und Personalkosten: Der Schafskandal, der Anfang 2025 an der Berliner Chaussee in Magdeburg aufflog, hat die Stadt eine stattliche Summe gekostet. So teuer war die Skandalherde.