Die Anfang des Jahres entdeckte völlig verwahrloste Schafherde kommt die Stadt Magdeburg finanziell teuer zu stehen. Das Veterinäramt hat jetzt Zahlen genannt.

Hunderte tote und sterbende Schafe waren zu Jahresbeginn auf einem Grundstück nahe der Berliner Chaussee in Magdeburg entdeckt worden.

Magdeburg. - Kadaver-Entsorgung, Pflege verwahrloster Tiere, Futter- und Personalkosten: Der Schafskandal, der Anfang 2025 an der Berliner Chaussee in Magdeburg aufflog, hat die Stadt eine stattliche Summe gekostet. So teuer war die Skandalherde.