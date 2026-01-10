weather schneeschauer
Magdeburg, Deutschland
Arbeiten in der Kälte Minusgrade gut für kleine Maränen: Arendseer Fischer freuen sich über den Winter

In der Zießauer Fischerei herrscht keine Winterruhe. Um das Bruthaus zu bestücken, wird das Boot regelmäßig startklar gemacht. Die Mitarbeiter haben einen Trick, damit die Finger nicht zu klamm werden.

Von Christian Ziems 10.01.2026, 17:15
Fabian Stegner (links) und Marvin Miller holten dick eingemummelt aber ohne Handschuhe die Fische aus den Netzen.
Fabian Stegner (links) und Marvin Miller holten dick eingemummelt aber ohne Handschuhe die Fische aus den Netzen. Foto: Christian Ziems

Zießau. - Schnee auf den Gehwegen, rutschige Straßen und ein ungewohnter Schulalltag: Trotzdem gibt es in der Region Menschen, die einem strengen Winter durchaus etwas Gutes abgewinnen können. Dazu gehört das Team der Fischerei Kagel.