Zum Jahresbeginn statten die Sternsinger traditionsgemäß auch dem Wolmirstedter Rathaus einen Besuch ab und sammeln Spenden.

Die Sternsinger klebten zusammen mit Bürgermeister Mike Steffens den Segen an den Rathausbriefkasten.

Wolmirstedt. - In Bangladesch stürzte 2013 eine Textilfabrik ein, die Bilder haben sich in das Gedächtnis der Welt gebrannt. Die schlimmen Bedingungen haben sich noch immer nicht wirklich verbessert. Selbst kleine Kinder arbeiten dort. Für diese Kinder sammeln die Sternsinger in diesem Jahr. Das Geld soll helfen, dass die Kinder zur Schule gehen. In Wolmirstedt kamen für die Aktion „Schule statt Fabrik“ bisher 1.333,75 Euro zusammen.