Der Harz präsentiert sich seit Samstag, 10. Januar, als Winterwundermärchenland: Allerorten liegt massig Schnee, unter anderem rund um Schierke sind die Loipen gespurt, der Brockengipfel ist wieder erreichbar, die Straße nach oben geräumt. Die Brockenbahn hat am Samstag allerdings vor Schneemassen und Verwehungen kapitulieren müssen. Und nicht nur dort gibt es Einschränkungen.

Nach der großen Schneefront kommt im Harz nun der Winterspaß

Dank des engagierten Einsatzes der Nationalpark-Mitarbeiter sind die Loipen rund um Schierke und Torfhaus – von punktuellen Verwehungen am Samstag abgesehen – bestens präpariert.

Landkreis Harz. - Ski und Rodel bestens, zunächst aber nur etwas für Hartgesottene: So kann man die Lage im Oberharz am Samstag, 10. Januar, wohl am treffendsten zusammenfassen. Vieles ist möglich, manches aber auch nicht. So scheiterten die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) am Samstag mit ihrem Versuch, die Brockenbahn wieder ins Laufen zu bringen. Brockenwirt Daniel Steinhoff und das Team des Brockenhauses sind auf dem Gipfel, haben bei heftigem Wind und Verwehungen aber kaum Gäste. Aber: Mit Blick auf die Wetterprognosen für Sonntag, 11. Januar, kann es nur besser werden.