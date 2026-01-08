Die Zukunft des Schiffshebewerkes Magdeburg-Rothensee ist ungewiss. Eine bevorstehende Bauwerksprüfung soll über Weiterbetrieb oder Stilllegung entscheiden.

Das Schiffshebewerk Magdeburg-Rothensee ist in die Jahre gekommen. Der Erhalt des technischen Denkmals ist gefährdet.

Magdeburg. - Es verbindet den Mittellandkanal mit der Elbe. Doch das Schiffshebewerk Rothensee, eröffnet im Jahr 1938, ist in die Jahre gekommen. Kleinere Reparaturen wie in den zurückliegenden Jahren reichen nicht mehr aus, um es zu erhalten. Die nun bevorstehende Bauwerksprüfung entscheidet darüber, ob es sofort stillgelegt werden muss oder erhalten bleiben kann.