Brandbrief aus Reform Rattenalarm in Magdeburg: Neue Maßnahmen noch in diesem Jahr
In Magdeburger-Reform soll das Rattenproblem mit einem Pilot-Projekt bekämpft werden. Auch andere Teile der Stadt sollen davon profitieren. Welche Gesetze das Problem begünstigen und was sich in Zukunft ändern soll.
10.10.2025, 18:00
Magdeburg. - Eine Ratten-Reform in Reform fordern Bürgerverein und Gemeinwesenarbeitsgruppe (GWA). Die kleinen Nager sind für die Anwohner seit Jahren ein Ärgernis. Nun gab es einen Rattengipfel zwischen Anwohnern und Vertretern der Stadtverwaltung - mit einer positiven Aussicht für die gesamte Stadt Magdeburg.