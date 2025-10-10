weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Brandbrief aus Reform: Rattenalarm in Magdeburg: Neue Maßnahmen noch in diesem Jahr

Brandbrief aus Reform Rattenalarm in Magdeburg: Neue Maßnahmen noch in diesem Jahr

In Magdeburger-Reform soll das Rattenproblem mit einem Pilot-Projekt bekämpft werden. Auch andere Teile der Stadt sollen davon profitieren. Welche Gesetze das Problem begünstigen und was sich in Zukunft ändern soll.

Von Lena Bellon 10.10.2025, 18:00
In Magdeburg gibt es an vielen Orten zahlreiche Ratten. Sogar mehr als Einwohner. Neue Maßnahmen sollen das Problem lösen.
Magdeburg. - Eine Ratten-Reform in Reform fordern Bürgerverein und Gemeinwesenarbeitsgruppe (GWA). Die kleinen Nager sind für die Anwohner seit Jahren ein Ärgernis. Nun gab es einen Rattengipfel zwischen Anwohnern und Vertretern der Stadtverwaltung - mit einer positiven Aussicht für die gesamte Stadt Magdeburg.