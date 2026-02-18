Neue Verkehrsschilder kündigen eine Straßensperrung im Magdeburger Norden auf. Doch die soll noch gar nicht kommen. Denn die geplante MVB-Baumaßnahme startet erst später.

Magdeburg. - Seit Anfang Februar 2026 kündigen Verkehrshinweisschilder neue Straßensperrungen im Magdeburger Norden an. Noch sind sie zwar durchgestrichen, aber sowohl im Loitscher Weg als auch auf der Ebendorfer Chaussee soll es dann kein Durchkommen für den Autoverkehr mehr geben.