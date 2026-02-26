Die Schließung kam unerwartet, doch Lidl verfolgt große Pläne für Blankenburg. An gleicher Stelle soll ein komplett neuer, moderner Supermarkt entstehen. Die Eröffnung ist früher geplant, als viele denken.

Lidl-Filiale in Blankenburg plötzlich geschlossen – jetzt überrascht Konzern mit Neubau-Plänen

Die Lidl-Filiale in Blankenburg hat am Dienstag, 24. Februar 2026, seine Türen geschlossen.

Blankenburg. - Lange hat sich Lidl mit seinen Plänen für Blankenburg bedeckt gehalten. Jetzt hat der Discounter ein aktuelles Statement veröffentlicht: Kurz nach der Schließung seiner Filiale in der Harzstadt.