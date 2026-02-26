weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Lidl-Filiale in Blankenburg geschlossen – Neubau-Pläne

Die Schließung kam unerwartet, doch Lidl verfolgt große Pläne für Blankenburg. An gleicher Stelle soll ein komplett neuer, moderner Supermarkt entstehen. Die Eröffnung ist früher geplant, als viele denken.

Von Jens Müller Aktualisiert: 26.02.2026, 10:39
Die Lidl-Filiale in Blankenburg hat am Dienstag, 24. Februar 2026, seine Türen geschlossen.
Die Lidl-Filiale in Blankenburg hat am Dienstag, 24. Februar 2026, seine Türen geschlossen. Foto: Jens Müller

Blankenburg. - Lange hat sich Lidl mit seinen Plänen für Blankenburg bedeckt gehalten. Jetzt hat der Discounter ein aktuelles Statement veröffentlicht: Kurz nach der Schließung seiner Filiale in der Harzstadt.