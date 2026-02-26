Einkaufen im Harz Lidl-Filiale in Blankenburg plötzlich geschlossen – jetzt überrascht Konzern mit Neubau-Plänen
Die Schließung kam unerwartet, doch Lidl verfolgt große Pläne für Blankenburg. An gleicher Stelle soll ein komplett neuer, moderner Supermarkt entstehen. Die Eröffnung ist früher geplant, als viele denken.
Aktualisiert: 26.02.2026, 10:39
Blankenburg. - Lange hat sich Lidl mit seinen Plänen für Blankenburg bedeckt gehalten. Jetzt hat der Discounter ein aktuelles Statement veröffentlicht: Kurz nach der Schließung seiner Filiale in der Harzstadt.