Schnee, Eis und das Sturmtief Elli sorgen in Salzwedel für Einschränkungen bei der Müllabfuhr. Die Deponie GmbH prüft nun mögliche Ausgleichsregelungen.

Sturmtief Elli : Müll bleibt wegen Eis und Glätte in Salzwedel stehen

Salzwedel. - Aufgrund der gefährlichen Wetterlage mit dem Sturmtief Elli hat die Deponie GmbH am Vormittag des 9. Januar 2026 die Müllabfuhr vorübergehend eingestellt. Fahrzeuge, die zu diesem Zeitpunkt noch unterwegs waren, wurden angewiesen, zum Betriebshof zurückzukehren.