Magdeburg, Deutschland
  4. Entsorgung im Winter: Sturmtief Elli : Müll bleibt wegen Eis und Glätte in Salzwedel stehen

Schnee, Eis und das Sturmtief Elli sorgen in Salzwedel für Einschränkungen bei der Müllabfuhr. Die Deponie GmbH prüft nun mögliche Ausgleichsregelungen.

Von Beate Achilles und Elisa Schulz 10.01.2026, 06:00
Übervolle Mülltonnen an einer verschneiten Straße.
Übervolle Mülltonnen an einer verschneiten Straße. Symbolfoto: Anja Guse

Salzwedel. - Aufgrund der gefährlichen Wetterlage mit dem Sturmtief Elli hat die Deponie GmbH am Vormittag des 9. Januar 2026 die Müllabfuhr vorübergehend eingestellt. Fahrzeuge, die zu diesem Zeitpunkt noch unterwegs waren, wurden angewiesen, zum Betriebshof zurückzukehren.