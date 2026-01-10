Rodeln, Skifahren und Glühwein: Mitten in Wernigerode wartet dank reichlich Schnee Winterspaß für die ganze Familie. Wann Alpin-Freunde in der Harz-Stadt auf ihre Kosten kommen und was sie beachten müssen.

Wintersport im Harz: Skilift und Rodelspaß mitten in Wernigerode am Wochenende

Der Skilift mit der Talstation im Zwölfmorgental in Wernigerode.

Wernigerode. - Während Neuschnee vielen Autofahrern im Harz Probleme bereitet, lässt er die Herzen von Wintersport-Fans in Wernigerode höher schlagen. Ganz in Innenstadt-Nähe kann am Wochenende, 10. und 11. Januar, Ski gefahren werden.