  4. Abfahrt geöffnet dank Neuschnee: Wintersport im Harz: Skilift und Rodelspaß mitten in Wernigerode am Wochenende

Rodeln, Skifahren und Glühwein: Mitten in Wernigerode wartet dank reichlich Schnee Winterspaß für die ganze Familie. Wann Alpin-Freunde in der Harz-Stadt auf ihre Kosten kommen und was sie beachten müssen.

Von Holger Manigk 10.01.2026, 06:15
Der Skilift mit der Talstation im Zwölfmorgental in Wernigerode.
Der Skilift mit der Talstation im Zwölfmorgental in Wernigerode. Archivfoto: Jens Müller

Wernigerode. - Während Neuschnee vielen Autofahrern im Harz Probleme bereitet, lässt er die Herzen von Wintersport-Fans in Wernigerode höher schlagen. Ganz in Innenstadt-Nähe kann am Wochenende, 10. und 11. Januar, Ski gefahren werden.