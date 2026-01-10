Orient-Kebaphaus kommt Neues in der Burger Gastronomie-Landschaft
Im ehemaligen Arian Kebap Haus an der Zerbster Chaussee dreht sich derzeit nicht der Dönerspieß, sondern die Bohrmaschine. Hier sind Bauarbeiten in vollem Gange. In ein paar Wochen soll das Restaurant wieder eröffnen - mit neuem Namen und neuer Karte.
10.01.2026, 06:15
Burg - „Arian Kebaphaus“, unter diesem Namen ist der Dönerimbiss an der Zerbster Chaussee am Rand von Burgs Innenstadt seit Jahren in der Burger Gastronomie bekannt gewesen. Dort ist nun geschlossen. Aber nur für ein paar Wochen. Dann wird den Burgern ein neuer gastronomischer Anziehungspunkt präsentiert.