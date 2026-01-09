Schnee und Sturm haben auch Einfluss auf den Zoo. Gefahr besteht durch alte Äste. Manche Tiere sind nicht zu sehen. Was Besucher jetzt wissen müssen.

Schnee im Zoo Magdeburg: Diese Tiere sind derzeit nicht zu sehen

Der Zoo Magdeburg bereitet sich auf den Schnee vor. Manche Tiere sind bei diesem Wetter nicht zu sehen.

Magdeburg. - Die kalten und stürmischen Wetterbedingungen stellen auch Zoos jedes Jahr vor Herausforderungen. Der Zoo Magdeburg beherbergt über 700 verschiedene Tiere, die bei diesem Wetter verschiedene Bedürfnisse haben. Manche sind auch gar nicht zu sehen. Was Besucher des Zoos nun wissen müssen.