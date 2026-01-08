Liveticker:
Deutscher Wetterdienst warnt Schnee, Sturm, Glätte in Magdeburg: So bereitet sich der Winterdienst vor
Schneeschauer, Sturm und Glättegefahr sind für die kommenden Tage vorhergesagt. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Gefahren. Wie sich der Magdeburger Winterdienst auf die kommende Wetterlage vorbereitet.
Aktualisiert: 08.01.2026, 12:10
Magdeburg. - Sturmtief „Elli“ ist im Anmarsch und bringt in den kommenden Tagen Kälte, Schnee und Glatteis auch nach Magdeburg, sagen die Wetterprognosen voraus. Der Winterdienst der Stadt beobachtet die Wetterlage genau. Wie die Vorbereitungen für die angekündigte turbulente Lage aussieht.