Schneeschauer, Sturm und Glättegefahr sind für die kommenden Tage vorhergesagt. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Gefahren. Wie sich der Magdeburger Winterdienst auf die kommende Wetterlage vorbereitet.

Schnee, Sturm, Glätte in Magdeburg: So bereitet sich der Winterdienst vor

Ein Streufahrzeug vom Winterdienst der Landeshauptstadt Magdeburg. Der Winterdienst bereitet soch auf Sturmtief „Elli“ vor.

Magdeburg. - Sturmtief „Elli“ ist im Anmarsch und bringt in den kommenden Tagen Kälte, Schnee und Glatteis auch nach Magdeburg, sagen die Wetterprognosen voraus. Der Winterdienst der Stadt beobachtet die Wetterlage genau. Wie die Vorbereitungen für die angekündigte turbulente Lage aussieht.