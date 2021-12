Schnee, Schnee, Schnee: Diese ersten schönen Winterfotos gibt es aus Magdeburg

Magdeburg - Der Winter war da! Wenn auch nur kurz. Herumwirbelnde Schneeflocken konnten die Magdeburger in dieser Woche genießen. Egal ob draußen an der Elbe, auf dem Domplatz oder einfach nur vom Balkon aus. Erste Fotomotive unserer Leser sind eingetroffen - so schön verschneit zeigte sich die Landeshauptstadt.

Winteridylle auf Galopprennbahn im Herrenkrug

Morgendliche Winteridylle im Herrenkrug genießt Jens Hitzeroth. Eine zarte Schneedecke liegt über der die sonst so grünen Wiese, die seit 1838 für die Veranstaltung von Pferderennen genutzt werden. Ruhiger Winterzauber auf der Magdeburger Galopprennbahn - dort, wo sonst während der Saison kräftig mitgefiebert wird. Einfach schön.

Eine zarte Schneedecke liegt über die Magdeburger Galopprennbahn. Foto: Foto: Magdeburger Renn-Verein e.V. von 1906

Erste witzige Magdeburger Schneemänner

„Haddu Möhrchen?“ Kaum war der Schnee da, versuchten sich einige Magdeburger an ihrem ersten Schneemann. Was sich alles aus so einer weißen Pracht formen lässt? Volksstimme-Leserin Heike Harter wurde fündig auf dem Wochenmarkt auf dem Alten Markt: Die Gemüsehändlerin zauberte direkt einen kleinen Schneemann vor ihren Verkaufsstand. Haare aus Salat - wieso nicht?

Die Gemüsehändlerin vom Wochenmarkt wurde auch direkt kreativ. Foto: Heike Harter

Auch Volksstimme-Leser Uwe Börner wusste direkt etwas mit dem frischgefallenen Winterzauber auf seinem Balkon anzufangen. Noch etwas klein der Schneemann, aber Form und Haltung stimmen. Er kann sich sehen lassen, finden wir.

Schnee auf dem Balkon - warum nicht daraus ein Schneemann zaubern? Foto: Uwe Bömer

"Schneit der Himmel weiße Sterne. Werden Wünsche wieder wahr

Liegt die Welt im Silberschnee. Fängt die Zeit zum Träumen an

(Unheilig /Winterland). Ich wünsche Euch einen entspannten Donnerstag", so der Schneegruß von Volksstimme-Leser Micha. Auch aus seiner Wohnung heraus lässt sich die schöne Winterpracht genießen, wie sein Schnappschuss uns zeigt.

Winterlandschaft zum Genießen und Staunen

Das erste mal Winter in Magdeburg erleben: Volksstimme-Leser M. Malistic wohnt erst seit Kurzem in der Landeshauptstadt und kommt zum ersten Mal in den Genuss, die Stadt verschneit zu erleben. Zufrieden blickt Malistic vom Balkon der "neuen und sehr schönen Wohnung." Schöner verschneiter Ausblick oder?

Winterlicher Schnappschuss vom Balkon aus Foto: M. Malistic

Kälte macht ihr wohl nichts aus? Raus ins Schneegestöber getraut hat sich Volksstimme-Leserin Susan Lamme und einen tollen Schnappschuss mit nach Hause gebracht. Ihr Fotomotiv entstand in Stadtfeld. Ein magischer Blick auf die eingeschneite Pauluskirche.