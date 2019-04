Die Magdeburger Polizeibeamtin Silke Schwedler (l.) und Modelmanagerin Margit Tietz fliegen nach Paris, um Lippenstift und Co. an die Französinnen zu bringen. Foto: Karolin Aertel

Magdeburger Modelmanagerin Margit Tietz und Polizistin Silke Schwedler vertreiben Kosmetik für Senioren und fliegen damit nach Paris.

Magdeburg l Knalliger Lippenstift, eklatante Robe. Meist glitzert und funkelt es an Margit Tietz wie in der Kronjuwelenkammer im „Tower of London“. Die Magdeburger Modelmanagerin fällt zweifelsohne auf. Auch Silke Schwedler stach ihr ins Auge. Dafür reichte ein Blick aufs Foto bei Facebook. „Margit hat so eine Aura“, erzählt sie. „Ich hatte sie gesehen und wollte sie kennenlernen.“ Natürlich nicht ohne Grund. Die Polizeibeamtin hat eine hübsche Passion: Sie ist im Dienste der Schönheit unterwegs.

Klar, dass das die beiden Frauen einen würde. Und so lernten sie sich vor einem dreiviertel Jahr kennen. „Es war Zufall“, erzählt Silke Schwedler. „Ich war bei einem Geschäftstreffen, als sie überraschenderweise hinzustieß.“ Jetzt oder nie habe die Polizeibeamtin gedacht und Margit Tietz angesprochen. Die wiederum wurde hellhörig, als sie hörte, dass Silke Schwedler nebenbei Make-up vertrieb. Und so trafen sie sich wenig später, um gemeinsame Sache zu machen.

Kosmetik für "Best Ager"

Seither touren die beiden Damen als „rollendes Kosmetikstudio“ durch Magdeburgs Einrichtungen. Awo, Caritas, Nachbarschaftstreff. Den Senioren – oder wie man sie heute nennt: „Best Ager“ – haben sie sich verschrieben. „Es ist schön, wenn auch reife Frauen noch etwas aus sich machen wollen“, erklärt Margit Tietz, die bei den Veranstaltungen natürlich auch ihre Mode an die Frau bringen möchte.

Nun aber betreten die beiden Neuland. In knapp zwei Wochen werden sie in die Modemetropole Paris fliegen, um eines von Margit Tietz Models für eine Kosmetiklinie zu gewinnen. Sängerin, Designerin und Model Paulette Mouquet erwartet die beiden Magdeburgerinnen, die vor Vorfreude platzen. „Wir sind sogar zu einem Fotoshooting eingeladen“, erzählen sie. Klar, dass die Frauen dabei für das Schminken verantwortlich sind.

Französisch spricht übrigens keine von beiden. Englisch muss reichen. Margit Tietz sei einmal kurz nach der Wende in Paris gewesen, Silke Schwedler vor 15 Jahren mit ihrer Tochter. Auch wenn der „Job“ im Vordergrund steht, freuen sie sich natürlich auf das Sightseeing. Eifelturm, Triumphbogen und sicher auch das einem Feuer anheim gefallene Notre Dame. Und eines dürfte gewiss sein: Beim Flanieren auf dem Montmartre werden beide Magdeburgerinnen auffallen. Und sei es nur, weil sie vor Freude funkeln.