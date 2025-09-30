Die Schrotequelle in Hemsdorf liegt schon seit dem Juli trocken. Dementsprechend kommt auch in der Landeshauptstadt Magdeburg kein Wasser in dem Flüsschen an. Das hat seinen Grund.

Folgen bis nach Magdeburg spürbar: In der Quelle der Schrote sprudelt kein Wasser mehr

Im Frühling führte sie noch ein bisschen Wasser - jetzt liegt die Quelle der Schrote trocken. So trocken, dass sich darin von Elenor (l.) und Helena sogar Tannenzapfen sammeln lassen.

Hemsdorf. - Die Schrote ist schon traditionell ein Anzeiger für die Wasserverhältnisse in der Börde. Von einer echten Trockenheit kann in diesem Jahr zwar nicht die Rede sein, aber in Ordnung ist der Grundwasserhaushalt dennoch lange nicht. Warum ist das so?