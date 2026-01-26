Werden Schüler freier Schulen benachteiligt? Schülerticket in Magdeburg: Stadtrat vertagt Entscheidung
Das Schülerticket in Magdeburg ist ein Erfolg – und sorgt dennoch für Ärger im Stadtrat. Wieso die Diskussion zur Gleichbehandlung von Schülern hitzig wurde und jetzt neue Runden drehen muss.
Aktualisiert: 26.01.2026, 07:51
Magdeburg. - Die Satzung über die Schülerbeförderung in Magdeburg muss geändert werden. Vor allem, weil darin das zum Schuljahr 2023/24 eingeführte Schülerticket noch nicht berücksichtigt ist. Im Stadtrat entbrannte eine Debatte über die fehlende Gleichbehandlung aller Schüler.