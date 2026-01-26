Das Schülerticket in Magdeburg ist ein Erfolg – und sorgt dennoch für Ärger im Stadtrat. Wieso die Diskussion zur Gleichbehandlung von Schülern hitzig wurde und jetzt neue Runden drehen muss.

Mit dem Schülerticket können Schüler in Magdeburg Bus und Straßenbahn nutzen.

Magdeburg. - Die Satzung über die Schülerbeförderung in Magdeburg muss geändert werden. Vor allem, weil darin das zum Schuljahr 2023/24 eingeführte Schülerticket noch nicht berücksichtigt ist. Im Stadtrat entbrannte eine Debatte über die fehlende Gleichbehandlung aller Schüler.