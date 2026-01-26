weather schneeschauer
  4. Schülerticket-Debatte: Stadtrat Magdeburg vertagt Entscheidung

Das Schülerticket in Magdeburg ist ein Erfolg – und sorgt dennoch für Ärger im Stadtrat. Wieso die Diskussion zur Gleichbehandlung von Schülern hitzig wurde und jetzt neue Runden drehen muss.

Von Sabine Lindenau Aktualisiert: 26.01.2026, 07:51
Mit dem Schülerticket können Schüler in Magdeburg Bus und Straßenbahn nutzen. Foto: Ivar Lüthe

Magdeburg. - Die Satzung über die Schülerbeförderung in Magdeburg muss geändert werden. Vor allem, weil darin das zum Schuljahr 2023/24 eingeführte Schülerticket noch nicht berücksichtigt ist. Im Stadtrat entbrannte eine Debatte über die fehlende Gleichbehandlung aller Schüler.