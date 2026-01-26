Die Verwaltung sieht eine solide Grundlage, Teile des Magdeburgs Stadtrats sprechen von Zwang und verpassten Chancen: Die neuen Grundschulbezirke haben erneut eine Grundsatzdebatte ausgelöst.

Große Ranzen auf kleinen Rücken: Für das Einschuljahr 2027/28 hat der Stadtrat in Magdeburg nun die Schulbezirke beschlossen.

Magdeburg. - Alle Jahre wieder warten Magdeburger Eltern gespannt auf die Einteilung der Schulbezirke für die kommunalen Grundschulen. Für das Schuljahr 2027/28 wurden sie nun vom Stadtrat beschlossen. Aber erst nach intensiver Debatte. Denn die Meinungen über Sinn oder Unsinn der Festlegungen gehen weit auseinander.