Zwang oder Notwendigkeit? Alter Streit neu entfacht: Grundschulbezirke im Magdeburger Stadtrat heiß diskutiert

Von Sabine Lindenau 26.01.2026, 07:20
Große Ranzen auf kleinen Rücken: Für das Einschuljahr 2027/28 hat der Stadtrat in Magdeburg nun die Schulbezirke beschlossen.
Große Ranzen auf kleinen Rücken: Für das Einschuljahr 2027/28 hat der Stadtrat in Magdeburg nun die Schulbezirke beschlossen. Symbolfoto: Bernd Thissen/dpa

Magdeburg. - Alle Jahre wieder warten Magdeburger Eltern gespannt auf die Einteilung der Schulbezirke für die kommunalen Grundschulen. Für das Schuljahr 2027/28 wurden sie nun vom Stadtrat beschlossen. Aber erst nach intensiver Debatte. Denn die Meinungen über Sinn oder Unsinn der Festlegungen gehen weit auseinander.