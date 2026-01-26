Zwang oder Notwendigkeit? Alter Streit neu entfacht: Grundschulbezirke im Magdeburger Stadtrat heiß diskutiert
Die Verwaltung sieht eine solide Grundlage, Teile des Magdeburgs Stadtrats sprechen von Zwang und verpassten Chancen: Die neuen Grundschulbezirke haben erneut eine Grundsatzdebatte ausgelöst.
26.01.2026, 07:20
Magdeburg. - Alle Jahre wieder warten Magdeburger Eltern gespannt auf die Einteilung der Schulbezirke für die kommunalen Grundschulen. Für das Schuljahr 2027/28 wurden sie nun vom Stadtrat beschlossen. Aber erst nach intensiver Debatte. Denn die Meinungen über Sinn oder Unsinn der Festlegungen gehen weit auseinander.