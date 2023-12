Seit 40 Jahren ist Lothar Bölte als Schuhmacher in Magdeburg tätig. Obwohl längst im Rentenalter, übt er seinen Beruf weiter mit Passion aus. Doch wie lange es noch weitergehen kann, ist derzeit ungewiss.

Schuhmachermeister in Magdeburg: Lothar Bölte ist einer der letzten seiner Zunft

Lothar Bölte steht an der „Ausputzmaschine“. Er hat sie speziell für seine Schuhmacherei in Magdeburg-Sudenburg anfertigen lassen.

Magdeburg - Es war am 5. Dezember 1983, als Lothar Bölte seine Schuhmacherei in Sudenburg eröffnete. Vier Jahrzehnte später ist er noch immer in dem Stadtteil tätig.