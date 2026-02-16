Stammtisch 80 Jahre nach der Einschulung Schulzeit nach dem Krieg: Magdeburger blicken auf gemeinsame Erinnerungen zurück
Auch 80 Jahre nach ihrer Einschulung treffen sich sechs Magdeburger Männer regelmäßig zum Austausch. Ihre Schulzeit, geprägt durch Kriegserfahrungen und die Nachkriegszeit, bleibt ihnen bis heute in Erinnerung.
16.02.2026, 18:00
Magdeburg. - Gemütlich sitzen fünf Männer bei Kaffee und Kuchen am Tisch und plaudern über dies und jenes. Vor 80 Jahren wurden sie in Magdeburg zusammen eingeschult. Ihre Schulzeit im Deutschland der Nachkriegszeit war keine leichte - und trotzdem blicken die Männer heute auch wohlwollend darauf zurück.