Auch 80 Jahre nach ihrer Einschulung treffen sich sechs Magdeburger Männer regelmäßig zum Austausch. Ihre Schulzeit, geprägt durch Kriegserfahrungen und die Nachkriegszeit, bleibt ihnen bis heute in Erinnerung.

Schulzeit nach dem Krieg: Magdeburger blicken auf gemeinsame Erinnerungen zurück

Die Magdeburger Bernhard Heyroth, Peter Hennig, Rolf Schrader, Klaus Schwarzkopf und Peter Wendel (v. l. n. r.) treffen sich jeden Monat zum Klassentreffen.

Magdeburg. - Gemütlich sitzen fünf Männer bei Kaffee und Kuchen am Tisch und plaudern über dies und jenes. Vor 80 Jahren wurden sie in Magdeburg zusammen eingeschult. Ihre Schulzeit im Deutschland der Nachkriegszeit war keine leichte - und trotzdem blicken die Männer heute auch wohlwollend darauf zurück.