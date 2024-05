Der Unfall am Domplatz Magdeburg sorgte für Aufsehen. Zwei Menschen waren schwer verletzt worden. Wie der Stand der Ermittlungen ist und was eine Vor-Ort-Prüfung von Stadt und Polizei ergab.

Schwerer Unfall am Magdeburger Domplatz: So ist der Stand der Ermittlungen

Anfang April 2024 war ein 70-Jähriger mit seinem Mercedes am Domplatz in Magdeburg von der Fahrbahn abgekommen. Er fuhr zwei Passanten an, die schwer verletzt wurden, und stieß gegen zwei Pfeiler einer Espressobar.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Anfang April war ein Rentner mit seinem Mercedes am Magdeburger Domplatz von der Straße abgekommen und hatte zwei Menschen schwer verletzt. Was die Ermittlungen der Polizei bisher ergaben, was die Stadt zu einer Prüfung der Verkehrsverhältnisse vor Ort sagt und wie die Unfallzahlen am Domplatz aussehen.