Erneut treiben Kadaver auf dem Wasser. Bürger in Stendal fordern die Öffnung eines Wehrs, um den Sauerstoffgehalt zu erhöhen. Ist das Gewässer noch zu retten?

Fische sterben im Stadtsee in Stendal aus

Tiere im See

Stendaler fordern, das Wehr zwischen Uchte und Stadtsee auf Höhe der Erich-Weinert-Straße zu öffnen. Durch die Bewegung soll mehr Sauerstoff in das Gewässer gelangen, um ein Fischsterben wie vor zwei Jahren oder Mitte August 2019 zu verhindern.

Stendal - Ein grüner Algenteppich überzieht die Oberfläche des Stadtsees in Stendal. Seefrösche geben ein Quak-Konzert, flauschige Gänseküken liegen am Ufer im Gras. Eins stört jedoch die Idylle: tote Fische auf der Wasseroberfläche. Die Bürger sind besorgt. In den sozialen Medien mehrt sich die Forderung danach, dass die Stadtverwaltung Stendal handelt, um ein erneutes, massenhaftes Fischsterben zu verhindern.