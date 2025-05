Partys in Magdeburg am zweiten Maiwochenende 2025

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch am dritten Maiwochenende ein umfangreiches Programm.

Kiste: Am 16.5. um 22 Uhr beginnt im Studentenclub Kiste im Haus 31a auf dem Medizincampus der Uni die Party "Blut für Bier".

Boys’n’Beats: Um 23 Uhr beginnt am 16.5. "JukeBox - Ihr wünscht wir spielen" im Boys'n'Beats, dem Club für Lesben und Schwule in der Liebknechtstraße 89. Für den 17.5. steht ab 20 Uhr ein "ESC Public Viewing" mit Coco von Chanel & Pamela aka die Fette auf dem Programm. Direkt im Anschluss übernimmt DJ ME Unique für die After-Show-Party.

Buttergasse: Die "Ladies Night" mit einem Secret Special und DJ Felistic bricht am 16.5. um 23 Uhr in der Buttergasse im Alten Markt 13 an. Bis 0 Uhr haben Frauen freien Eintritt. Gespielt werden Musik: House, Dance und Charts. "Back to the 80s & 90s" heißt es dann mit Josy und Magic Marc am 17.5. ab 23 Uhr.

Down Town Club: "Yolo die 2010er Party" mit DJ Florence beginnt im Breiten Weg 227 im Down Town Club am 16.5. um 23 Uhr. "Hip-Hop und 2000er Party" ist die Nacht am 17.5. ab 23 Uhr mit DJ Peppermint überschrieben.

Prinzzclub: „Spicy“ wird es mit DJ Sicstyle und mit Hip-Hop, R'n'B, Afro und Ampaiano am 16.5. ab 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a. Für den 17.5. hat sich DJ HNS zum "Throwback Saturday - 2000er vs 2010er Kids" angesagt.

Festung Mark: "Die große 80er Jahre Party" lockt am 16.5. ab 21 Uhr in der Festung Mark im Hohepfortewall. Für die Musik sorgt DJ Alex Ninow. Auf einem weiteren Floor werden Schlager gespielt.

Palast Theater Sudenburg: In der Braunschweiger Straße 25 im ehemaligen Palast Theater wird am 17.5. ab 21 Uhr gefeiert. DJ Taucher und DJ Paffendorf spielen ein Classic Set. Support bekommen die beide von Mac Le Bash und Mike Dops.

Insel der Jugend: "Magentech" von Medimeisterschaften Magdeburg

ist für den 17.5. ab 21.30 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 mit Techno, Trance und 80ies geplant.

Geheimclub: "Never Stop" mit LaRook, Ponygirl und DJ Sanity Check auf dem einen und mit Niklas Albrecht auf dem anderen Floor beginnt am 17.5. um 23 Uhr im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.

Datsche: "Sonntagsbummms" heißt es am 18.5. ab 14 Uhr auf dem Gelände hinter der Karl-Schmidt-Straße 43.

Café Treibgut: Michael Pelegrino spielt am 18.5. ab 16 Uhr Melodic House, Afro House und House.