Standort steht fest Schwimmhallen-Pläne für den Leistungssport in Magdeburg werden vorangetrieben
Die Stadt Magdeburg hält an ihren Plänen fest, eine Schwimmhalle für den Leistungssport zu bauen - obwohl der Bund die avisierten Fördermittel immer noch zurückhält. Wie es jetzt weitergeht.
Aktualisiert: 27.08.2025, 09:30
Magdeburg. - Die Fördermittelzusage des Bundes steht noch aus. Dennoch forciert die Stadt Magdeburg ihre Pläne für eine Schwimmhalle, die überwiegend dem Leistungssport dienen soll. Der Standort ist gefunden. Das Land zieht mit.