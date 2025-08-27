Standort steht fest Schwimmhallen-Pläne für den Leistungssport in Magdeburg werden vorangetrieben

Die Stadt Magdeburg hält an ihren Plänen fest, eine Schwimmhalle für den Leistungssport zu bauen - obwohl der Bund die avisierten Fördermittel immer noch zurückhält. Wie es jetzt weitergeht.