Standort steht fest Schwimmhallen-Pläne für den Leistungssport in Magdeburg werden vorangetrieben

Die Stadt Magdeburg hält an ihren Plänen fest, eine Schwimmhalle für den Leistungssport zu bauen - obwohl der Bund die avisierten Fördermittel immer noch zurückhält. Wie es jetzt weitergeht.

Von Sabine Lindenau Aktualisiert: 27.08.2025, 09:30
Die Elbeschwimmhalle in Magdeburg bietet nicht nur der Öffentlichkeit die Möglichkeit zum Baden und Schwimmen, sondern dient auch als Leistungszentrum des Schwimmsports. Dieser soll eine separate Halle bekommen. Foto: Uli Lücke

Magdeburg. - Die Fördermittelzusage des Bundes steht noch aus. Dennoch forciert die Stadt Magdeburg ihre Pläne für eine Schwimmhalle, die überwiegend dem Leistungssport dienen soll. Der Standort ist gefunden. Das Land zieht mit.