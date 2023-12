Strahlende Gesichter sah man im ASZ Olvenstedt in Magdeburg, wo beim Adventsmarkt reger Betrieb herrschte.

Magdeburg - Es duftet nach frischen Waffeln. Stimmengewirr und Lachen füllen das Alten- und Service-Zentrum (ASZ) Olvenstedt. Veranstaltungen wie der Adventsmarkt haben für Senioren eine große Bedeutung. Das merkt man schon daran, dass zahlreiche von ihnen in den Bruno-Beye-Ring gekommen sind.

„Wir wollen ein bisschen was erleben“, sagen zwei Besucherinnen und lachen. Das Alter beschränke sie sonst viel. Die Feste seien immer sehr schön. Vor allen Dingen die Gemeinschaft ist es, die die Mitarbeiter und Besucher so wertschätzen. „Die Veranstaltung ist ein Höhepunkt im Kalender“, erzählt Kathrin Gandre. Das Team um die ASZ-Leiterin hat dafür gesorgt, dass die Besucher der Einrichtung einen abwechslungsreichen Tag in der Weihnachtszeit erleben. „Und wieder einmal hat sich gezeigt, wie wichtig unsere Ehrenamtlichen sind, die die Durchführung des Adventsmarkts erst möglich gemacht haben. Ohne sie hätten wir die Veranstaltung absagen müssen“, erzählt Kathrin Gandre.

Im kommenden Jahr begeht das ASZ Olvenstedt der Volkssolidarität sein 25-jähriges Bestehen. Mit einen Hoffest am 6. Juni soll das Jubiläum gefeiert werden. Anlässlich der Feierlichkeiten ist auch eine Fotoausstellung zum Thema „Lebendige Begegnung“, die die letzten 25 Jahre des ASZ Olvenstedt widerspiegeln, geplant. Zum Jubiläum gibt es auch einen Kalender für 2024, bestehend aus Fotos, die Einblicke in die verschiedenen Kurse und Aktivitäten der Einrichtungen geben.

Das ASZ Olvenstedt bietet Sozialberatung, Freizeitangebote und die Möglichkeit des Engagements.